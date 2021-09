Mannheim. Am Montag, 27. September, findet in der Zeit von 11 bis 14 Uhr eine Großbaumverpflanzung in der Augustaanlage statt. Im Zuge der Herstellung der Fahrradwege muss der Baumstandort einer Platane - um einen Meter - verändert werden, teilte die Stadt Mannheim mit. Diese Pflanzaktion ermöglicht den Erhalt des Baumes.

Während der voraussichtlich dreistündigen Arbeiten wird es vorkommen, dass eine stadtauswärtsführende Fahrbahn entfällt. Die Arbeiten finden an der Ecke Schubertstraße/Augustaanlage statt und werden bewusst außerhalb der Hauptverkehrszeiten ausgeführt.