Großartige Bauten als Ausflugsziel

Am kommenden Samstag, 26. Juni, ist wieder der Tag der Architektur. Wer sich für Baukultur interessiert, ist alljährlich von der Architektenkammer Baden-Württemberg eingeladen, kostenlos an landesweit angebotenen Besichtigungen teilzunehmen. Das Motto lautet diesmal: „Architektur gestaltet Zukunft“. Welchen Einfluss die gebaute Umwelt – sowohl das Drinnen als auch das Draußen – auf das Wohlbefinden der Menschen ausübt, habe die Pandemie in aller Deutlichkeit gezeigt, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit urban-intext1

„Umso wichtiger scheint deshalb, die Bürgerinnen und Bürger für den großen Stellenwert künftiger Planung zu sensibilisieren“, so Karin M. Storch, Freie Architektin und Vorsitzende der hiesigen Kreisgruppe der Architektenkammer. Auch wenn Corona diesmal eigene Spielregeln diktiere, bleibe das Ziel der Besichtigungen und Aktionen gleich: Die Teilnehmenden sollten Gelegenheit bekommen, aktuelle Trends beim Bauen persönlich kennenzulernen.

Infos auf der Homepage

Dabei geht es meist um Fragen zu Aufenthaltsqualität und Einbindung der Bauten in das Umfeld. Themen sind oft auch die Qualität und Wirkung von Materialien, Konzepte zur Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sowie das Zusammenspiel von Funktion und Gestaltung. Insgesamt 35 Kammergruppen beteiligen sich landesweit mit einem eigenen Angebot. Um unabhängig zu sein von steigenden oder fallenden Inzidenzzahlen, hat die Kammergruppe Mannheim fünf Projekte im Freien ausgewählt, die Interessierte individuell besuchen können: das Vereinsheim der TSG Rheinau mit Sporthalle und Discountermarkt (Rheinauer Ring 99), Wohnen im Grünen auf dem Gelände der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule (Neues Leben, Hildegard-Lagrenne-Straße), den Seppl-Herberger-Platz auf dem Waldhof (Jakob-Faulhaber-Straße), den Hanns-Glückstein-Park auf dem Lindenhof (Windeckstraße) sowie den Taylor Park auf der Vogelstang (Cecil-Taylor-Ring 11).

Auf einer eigens eingerichteten Homepage haben die Architekten und Architektinnen Projektinformationen zusammengestellt, die ein wenig die persönlichen Vor-Ort-Vorträge ersetzen.

AdUnit urban-intext2

Die Seite ist nicht nur am Tag der Architektur erreichbar: „Das das erlaubt eine individuelle Terminplanung“, so Storch. Eine Anmeldung ist in diesem Jahr also nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.akbw.de/tag-der-architektur.html oder bei der Kammergruppe unter Telefon 0621/82 81 424.