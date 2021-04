Groschen-Angel und Taucheruhr

Hatten wir’s doch gesagt: Das Bild-Motiv unserer Rätselfolge 181 war eigentlich für alle Mannheimer leicht zu erkennen – und sozusagen ein echtes „Heimspiel“ für alle Rätsel-Freunde: Gesucht war der Tattersall, zu sehen in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1952. Entsprechend zahlreich waren auch die Einsendungen – und nicht eine einzige war falsch. Die Geschichten, die unsere Leser dazu in großer Fülle erzählen, handeln von Pommes-Portionen und Telefongroschen-Anglern, es geht um Selbstversuche mit einer Taucheruhr, die keine war, und um die Führerscheinprüfung, um Kinderspiele in Trümmern – und um verzweifelte Bestellungen in einer Speisegaststätte.

Das Wort hat zunächst Michael Müller, unser Experte für Baustile und Stadt-Architektur: „Genau im Rücken des Betrachters auf der Gehweginsel steht auch heute noch die im puristischen Stil der neuen Sachlichkeit, des ,Neuen Bauens’, konzipierte Haltestelle Tattersall. Um 1927/28 entstand dieses Zeitdokument unter der Führung des damaligen Leiters des Hochbauamtes Josef Zizler, der in Mannheim diesen Stil maßgeblich prägte.“

Christel Klenk ist während ihrer Schulzeit am Lilo (1964-1972) „oft mit einer Freundin am Tattersall ausgestiegen, und wir haben uns an einer Pommes-Bude manchmal von unserem kleinen Taschengeld eine Portion Pommes gegönnt. In den höheren Klassen sind wir dann nach dem Unterricht zu mehreren am Tattersall ausgestiegen und in unserer damaligen Szenekneipe, dem Coupé, eingekehrt, um eine Cola zu trinken und die ersten Zigaretten zu rauchen. Das war etwas ganz Besonderes für uns. Heute würde man sagen: Das war geil!“

Spiele in Trümmerlandschaften

Ralf Knaub, er ist 1956 geboren, „erarbeitete“ sich an dieser Stelle sein erstes Taschengeld: „Hier hatte ich als Knabe in den Telefonzellen mit einem Stock und einem Magneten nach den Groschen, die unter die Kästen in den Telefonzellen gefallen waren, ,geangelt’.“ Günter Schäfers Erinnerungen kreisen ebenfalls um unbeschwerte Kinderspiele – allerdings in den Trümmerlandschaften nach dem Zweiten Weltkrieg: „Meine Eltern haben die Wohnung im 1. OG 1948 vom Wohnungsamt in der Schwetzingerstraße 20 zugewiesen bekommen. Das Haus war zu diesem Zeitpunkt noch eine halbe Ruine und hatte noch kein wasserdichtes Dach über der Wohnung, was von meinem Vater noch zu reparieren war, um sie bewohnbar zu machen. Ich war damals sieben Jahre alt und machte mit anderen Kindern der Gegend die Ruinen zu unserem Spielplatz. Wir erforschten die Keller, balancierten auf Mauern und bauten uns Hütten aus den Schutttrümmern, die Mädchen malten sich ,Himmel und Hölle’ mitten auf die autoleeren Straßen. Die Amis, die in den nahe gelegenen Kneipen verkehrten, haben wir mit ,do you have chewing gum’ angebettelt.“

Werner Hübner denkt beim Wort Tattersall sofort an seinen Führerschein: „Die Kreuzung war damals sehr unübersichtlich, auf der Straße gab es keine weißen Hilfslinien. Und ich musste in der Prüfung von der Seckenheimer in die Schwetzinger Straße hineinfahren bzw. abbiegen. Dabei war eine gedachte Linie einzuhalten. Ich habe es geschafft – das war 1961.“ Paul Brauns Blick richtete sich zuerst nach rechts. „Für mich ganz wichtig: die Uhr mit dem Schild ,Zimmer’. In diesem Geschäft hat mir mein Patenonkel Karl anlässlich der Konfirmation die erste eigene Uhr gekauft. Dank meiner technischen Versuche unter Wasser musste ich schon mal den Uhrmacher aufsuchen.“ Jahre später kaufte Paul Braun dort dann Verlobungsringe: „Da diese Verbindung bis jetzt gehalten hat, wurde wohl alles richtig gemacht.“

Alles richtig gemacht? Dieser Satz gilt wohl nicht so ganz für Roland Bardy, der im Restaurant an der Verzweigung mal lange, sehr lange auf einen Freund wartete: „In meiner Verzweiflung habe ich mehrere Gerichte gegessen, die auf der Speisekarte standen. Der Freund wartete mittlerweile im Maritim-Hotel – ich hatte das verwechselt. . .“

