Mannheim. Opfer eines Trickdiebs ist ein 68-jähriger Mann in Käfertal geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Senior am Samstag kurz vor 10 Uhr von dem Unbekannten angesprochen. Er bat sein Opfer, ihm Geld zu wechseln, denn er benötige Kleingeld, um an einem Münztelefon ein Gespräch führen zu können. Der 68-Jährige holte bereitwillig seine Börse hervor und öffnete sie. Der Unbekannte deutete auf ein 50-Cent-Stück im Münzfach. Dabei hielt er dem Senior so geschickt einen Zettel entgegen, dass dieser kurzzeitig die Hand des Unbekannten nicht sehen konnte. Nachdem er dem Täter die 50 Cent gegeben hatte, ging er einkaufen. Erst an der Kasse bemerkte er schließlich, dass in seinem Geldbeutel rund 150 Euro fehlten. Offenbar hatte der Unbekannte, während er seine Hand mit dem Zettel verbarg, das Geld gestohlen. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, kurze braune Haare, südamerikanisches Aussehen. Er sei der deutschen Sprache mächtig gewesen und habe eine beige Jacke getragen.

