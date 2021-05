Gratulation vom Kardinal der Heimat

Hoher Besuch aus der Heimat: Der Erzbischof von Bosnien und Herzegowina, Vinko Kardinal Puljic, war Gast in der Jesuitenkirche. Mit Weihbischof Peter Birkhofer und Stadtdekan Karl Jung zelebrierte er den festlichen Gottesdienst zum 50-jährigen Bestehen der Kroatischen Katholischen Mission Mannheim-Mosbach genau dort, wo 1971 erstmals eine kroatisch-sprachige Heilige Messe in der Quadratestadt gefeiert wurde.

„Im fremden Land füreinander da zu sein“ habe eine hohe Bedeutung für die 11 200 Gläubige umfassende Gemeinde“. Dass Kroaten „in der Muttersprache Eucharistie feiern können,“ so der Erzbischof, habe viel zur Integration der als Arbeiter aus dem damaligen Jugoslawien zugewanderten Menschen beigetragen, weil sie ihre Identität als kroatische Christen nicht aufgeben mussten. Neben dem seelsorgerischen Dienst halfen die Missionsgemeinden den Zugewanderten, in einer fremden Welt Fuß zu fassen, blickte Puljic zurück. Das habe bei amtlichen Dokumenten angefangen und bei der Begegnung mit den gastgebenden deutschen Gemeinden bis heute nicht aufgehört.

Gutes Miteinander

Erzbischof Puljic (Mitte) in der Jesuitenkirche. © kathma/henn

Weihbischof Birkhofer gratulierte im Namen des Erzbistums Freiburg. Den Missionsgemeinden käme eine hohe Bedeutung zu „für das christliche Miteinander in der Gesellschaft, ohne die Heimat zu vergessen“. Von einem guten Miteinander berichtete Stadtdekan Karl Jung: „Die Mission belebt und bereichert das kirchliche Leben hier.“ Bis April 1972 fanden ihre Eucharistiefeiern in der Jesuitenkirche statt. Dann folgte der Umzug in die Heilig-Geist-Kirche, wo die Missionsgemeinde bis heute beheimatet ist. Die im Oktober 1972 erfolgte Gründung einer eigenen Mission Mosbach war 2004 wieder rückgängig gemacht worden.

Robert Ruzic, derzeit Pfarrer der Mission, hat mit seinem rührigen Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen in Mannheim 2021 allein 50 Taufen gefeiert und 41 Kommunionkinder begleitet. In Mosbach waren es acht Erstkommunionkinder. Darüber hinaus wurden 69 Jugendlichen in Mannheim und 19 in Mosbach gefirmt. pwr

