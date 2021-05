Gottesdienste und eine Putzaktion

Viele hatten sich auf ein großes christliches Fest gefreut, wären mit Bussen, per Zug oder Auto nach Frankfurt gefahren. Zahlreiche Mannheimer Gemeinden und Gruppen wollten sich am Ökumenischen Kirchentag vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt beteiligen, dort gemeinsam beten, singen, feiern und diskutieren. Nun bringen sich, da die Großveranstaltung nur im Internet stattfindet, viele Gemeinden und Seelsorgeeinheiten analog und digital mit Aktionen ein.

AdUnit urban-intext1

Die evangelische Petrusgemeinde lädt mit dem Motto „Kommt und seht!“ ein für Samstag, 15. Mai, um 19 Uhr. Pfarrerin Anna Maria Baltes freut sich bei dem auf der Plattform Zoom gefeierten ökumenischen Abendmahlsgottesdienst darauf, „miteinander in Kirchentagsstimmung zu kommen und Christus zu begegnen“, wie sie sagt. Wer mitfeiern möchte, meldet sich per E-Mail an unter petrusgemeinde@ekma.de und erhält dann den Zugangslink.

Zu Präsenzgottesdiensten mit dem Kirchentagsmotto lädt die katholische Seelsorgeeinheit Maria Magdalena am Samstag, 15. Mai, um 18 Uhr in der St. Peter und Paul-Kirche in Feudenheim und am Sonntag, 16. Mai, um 11 Uhr in St. Hildegard in Käfertal ein.

Hinzu kommen einige weitere Aktionen. Weil kaum ein Gegenstand die Pandemie stärker symbolisiert als die Masken, aber viele von ihnen nach Gebrauch auf dem Boden landen, haben sich die evangelische und die katholische Gemeinde in der Neckarstadt eine Aktion ausgedacht: Mit dem Motto „Wir machen sauber! (coronakonform)“ veranstalten sie eine ökumenische Maskenmüllsammelaktion am Samstag, 15. Mai, von 15 bis 16 Uhr auf der Neckarwiese. Treffpunkt ist an der Diakoniekirche Luther (Dammstraße/Ecke Lutherstraße) in der Neckarstadt-West. Dort erhalten die Teilnehmer Handschuhe, eine Greifzange und Müllsäcke. Die Aktion endet um 16 Uhr mit einer spirituellen Andacht an der Freitreppe am Alten Meßplatz.

AdUnit urban-intext2

Die Schöpfung bewahren und zur Vielfalt etwas beizutragen ist Ziel der Aktion „Schaut hin – packt an, wir #pfadiswirken!“ der Pfadfinder der ChristusFriedenGemeinde. Sie haben einen Bausatz mit Nistkästen samt Anleitung verteilt, die Interessierte zu Hause zusammenbauen können. Vom 13. bis 16. Mai sollen die Nistkästen in den Stadtteilen aufgehängt werden. Wer möchte, kann vom Nistkasten ein Foto machen und an das Team schicken an https://swindi.de/JMLOL10BEAYYAFF, wo alle Fotos zu sehen sind.