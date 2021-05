Gottesdienste im Freien

Es ist das Fest der Aufnahme Jesu in den Himmel, 40 Tage nach seiner Auferstehung an Ostern: Christi Himmelfahrt. Viele früher übliche große Festgottesdienste unter freiem Himmel können wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dennoch gibt es zahlreiche Angebote in den Gemeinden.

Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt vor Corona in Straßenheim. © Blüthner

Im August-Bebel-Park, zwischen Almenhof und Neckarau, findet an diesem Donnerstag um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst statt, zu dem die evangelischen Gemeinden einladen. Die Feier gestaltet Pfarrerin Susanne Komorowski mit dem Blechbläserensemble Mannheim-Süd unter Leitung von Alexander Fieres.

Auf der Kirchwiese an der CityKirche Konkordien wird ab 11 Uhr mit Pfarrerin Ilka Sobottke gefeiert.

In Feudenheim findet der Himmelfahrtsgottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Löhr je nach Wetter in oder vor der Epiphaniaskirche statt. In Zwölf Apostel auf der Vogel-stang hingegen wird mit Video-Elementen rund um das Thema Himmel Gottesdienst in der Kirche gefeiert, aber auch als Livestream ins Internet übertragen. Online beim Präsenzgottesdienst dabei zu sein, ist ebenso in St. Antonius um 11 Uhr möglich. Einen rein digitalen Hörimpuls unter dem Titel „Signal von Jesus“ liefert das Katholische Stadtdekanat mit der Premieren-Folge „Christi Himmelfahrt – wie abgefahren ist das denn?“ Abrufbar ist das auf den Social-Media-Kanälen und auf www.kathma.de.

Besonders gestaltete Gottesdienste zum Fest finden ferner um 9 Uhr in St. Franziskus und in Guter Hirte im Mannheimer Norden sowie um 9.30 Uhr in St. Jakobus, St. Theresia, St. Bernhard und der Jesuitenkirche statt. Weitere Eucharistiefeiern können dort auch um 11.30 und 18 Uhr besucht werden.

Zur Mitfeier eingeladen sind Gläubige ebenso um 10 Uhr in St. Sebastian, um 10.30 Uhr in St. Elisabeth, St. Lioba und St. Bartholomäus und um 11 Uhr in St. Bonifatius.

Evangelische Gottesdienste gibt es noch um 9.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche sowie um 10 Uhr in der Christuskirche, in Melanchthon und in der Versöhnungskirche.

