Am Mittwoch, 1. Dezember, feiern um 18 Uhr Organisationen der LGBTQ+-community – der Gemeinschaft unter anderem der lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen Menschen – in der CityKirche Konkordien einen Gottesdienst zum Welt-Aids-Tag. Die Predigt hält Pfarrerin Ilka Sobottke. Der Gottesdienst soll in ökumenischer Verbundenheit gefeiert werden, beteiligt sind unter anderem Vertreter von KOSI.MA, PLUS und Homosexuelle und Kirche (HUK). Für den Gottesdienst bestehen laut Mitteilung keine Zugangsbeschränkungen, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich unter: https://citykirchekonkordien.de/veranstaltungen/. red

