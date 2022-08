Gottesdienst zum CSD in Schlosskirche

Wenn an diesem Samstag in Mannheim der Christopher Street Day (CSD) gefeiert wird, findet zwischen Parade und Party wieder ein Gottesdienst in der Schlosskirche statt. Der Gottesdienst steht in diesem Jahr unter dem Motto „sichtbar und hörbar“ und beginnt um 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schlosskirche wird im Westflügel des Mannheimer Schlosses manchmal leicht übersehen. Doch wenn am Samstag mit dem CSD rund um den Schlosshof gefeiert wird, rückt die ehemals als Hofkapelle des Kurfürsten genutzte Schlosskirche in den Vordergrund – und macht auf sich mit offenen Türen aufmerksam, kündigt die Evangelische Kirche Mannheim in einer Pressemitteilung zum CSD an.

Die Gottesdienste begleiten den CSD in Mannheim seit zehn Jahren. Daran soll auch das diesjährige Motto „sichtbar und hörbar“ anknüpfen. Es gehe einerseits darum, dass sich die LGBTIQ*-Community in Mannheim zeige, andererseits aber auch darum, dass sich die Kirchen in der Stadt nach langen Jahren des Verschweigens und der Ausgrenzung für die Community sichtbar zeigen.

„Denn außerhalb des CSD ist das noch immer nicht in allen Bereichen von Gesellschaft und Kirche selbstverständlich“, schreibt die Evangelische Kirche in einer Pressemitteilung und räumt ein, dass es in einigen Bereichen immer noch Vorurteile und Diskriminierung gebe.

Der Gottesdienst wurde von der Gruppe queer churchers vorbereitet und wird in Zusammenarbeit mit der alt-katholischen Gemeinde und der CityKirche Konkordien gestaltet. Die Musik kommt von der Matthäusgemeinde. red/vs