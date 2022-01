Gottesdienst per Chat-Nachricht

Mannheim. „NeXt!“ steht für ein Gottesdienst-Format der Katholischen Kirche in Mannheim für junge Erwachsene und Junggebliebene. Die Mischung aus Tiefgang und Freiraum zu aktuellen Themen und Interaktivität zeichnen diese Feiern aus. Am Sonntag, 16. Januar, kann das alles um 18 Uhr sogar digital erlebt werden. Dann wird aus „NeXt!“ nämlich „e-NeXt!“: ein Gottesdienst via Chat-Nachrichten und Video-Impulse über den Messenger-Dienst Threema. Wer also herausfinden möchte, was sich hinter „Schweigen ist Silber, Reden ist Gold!“ und dem verdrehten Sprichwort als Motto auf sich hat, meldet sich per E-Mail an: daniel.kunz@ssemma.de. Neben Smartphone, Tablet und WLAN-Zugang brauchen die Mitfeiernden nichts. Sie können aber eine Kerze und ein Stück Brot vorab bereitlegen.

