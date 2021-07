Seckenheim/Mannehim. Die Erlösergemeinde lädt zu einem Gottesdienst im Grünen ein. Die Feier findet am Sonntag, 18. Juli um 11 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark statt und wird vom Posaunenchor der mitgestaltet. Anmeldungen sind bis Freitag, 16. Juli, um12 Uhr im Pfarramt unter Telefon 0621/ 280 00-129 oder per E-Mail an erloesergemeinde@ekma.de erforderlich. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen.

