Gottesdienst für Mensch, Hund und Hamster

Hund, Katze, Maus, vielleicht auch Wellensittich, Hamster, Meer- oder Hausschwein – sie alle könnten am Samstag, 2. Oktober, im Innenhof der St.-Sebastian-Kirche am Marktplatz in F 1, 7 anzutreffen sein. Ab 11 Uhr findet dort nämlich ein Gottesdienst für Mensch und Tier statt. Tierfreundinnen und Tierfreunde sind eingeladen, sich und ihre pelzigen, schuppigen oder gefiederten Lieblinge Gottes Schutz und Segen zusprechen zu lassen. Diese Tradition greift ein Anliegen des heiligen Franziskus von Assisi auf, dessen Gedenktag der 4. Oktober ist. Er betonte die besondere Beziehung zur Schöpfung, die Mensch und Tier einschließt. Gottes Spuren seien auch durch sie sichtbar, so Franziskus. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. red/lok

