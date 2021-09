Gottesdienst für Familien

„Null Abstand – Jesus kommt den Menschen nah“ – unter diesem Motto lädt das Katholische Stadtdekanat Mannheim zu Online-Versionen der beliebten Abenteuerlandgottesdienste ein. Da lebendige Familiengottesdienste in einer vollen Kirche derzeit aufgrund der Pandemie nicht möglich sind, haben engagierte Mitglieder der drei Seelsorgeeinheiten Mannheim Nord, Maria Magdalena und St. Martin Online-Gottesdienste organisiert. Der erste Termin im Juli kam gut an – mehr als 200 Mal wurde er im Internet aufgerufen. Nun wird ein neuer Gottesdienst zum Thema „Zachäus“ ab Sonntag, 19. September, abrufbar sein. Kreative und spielerische Elemente machen biblische Geschichten selbst für die Kleinsten erfahrbar. Wer mitfeiern will, bekommt „Mitmach-Abenteuer-Tüten“ zum Mitnehmen mit Bastelmaterialien, Überraschungen und dem Link zum Online-Gottesdienst, der unter anderem auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena abrufbar sein wird. Die Tüten können ab 18. September tagsüber in St. Bruder Klaus in Edingen und in St. Peter und Paul in Feudenheim mitgenommen werden. Im Kindergarten St. Elisabeth (Gartenstadt) werden sie ebenfalls ausgegeben. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1