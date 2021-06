Gottesdienst auf der Wiese

Mannheim. Am Sonntag, 13. Juni, um 11 Uhr findet der ökumenische Gottesdienst in der Neckarstadt nicht in der Konzertmuschel des Herzogenriedparks statt, sondern auf der großen Kirchwiese an der Melanchthonkirche, Lange Rötterstraße 39 in der Neckarstadt-Ost.

„Wir freuen uns so sehr, dass wieder gesungen werden kann, wenn auch mit Maske“, sagt Pfarrerin Judith Natho, die gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen Franziskanerbruder Joaquín und der katholischen Gemeindereferentin Gundula Müller sowie der evangelischen Diakonin Andrea Weiß die Feier gestaltet. „Deshalb haben wir den ökumenischen Gottesdienst hierher auf die Wiese verlegt, wo wir ein Quartett des Popchors hören und als Gemeinde kräftig mitsingen können.“

Auch für Kirchenmusikerin Beate Rux-Voss ist diesePremiere etwas Besonderes. Sie sorgt für die musikalische Umrahmung und leitet das Chorquartett.