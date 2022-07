Gott mag schräge Typen

Bei einem Italienurlaub vor wenigen Wochen konnte ich ihn endlich auch einmal mit eigenen Augen sehen und sogar besteigen: den schiefen Turm von Pisa. In echt wirkt er noch viel schiefer als auf den mit ihm bedruckten Postkarten und unzähligen anderen Souvenirartikeln. Knapp 200 Jahre brauchten die Baumeister, um ihn fertigzustellen. Bereits wenige Jahre nach Baubeginn hatten sie die zunehmende Schieflage bemerkt. Es folgte eine lange Zeit des Abwägens und Fragens. Sollten sie den Bau stoppen, oder gar abreißen? War das ganze Projekt von Anfang an eine Fehlplanung und zum Scheitern verurteilt?

Schieflagen im eigenen Leben

Schieflagen gibt es auch oftmals in meinem Leben. Da läuft etwas völlig anders als geplant. Da bin ich nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Da kommt mit einem Mal vieles durcheinander und es fällt mir schwer, wieder eine Balance herzustellen.

Vielleicht fallen auch Ihnen so manche Schieflagen Ihres Lebens ein. Unser Leben läuft oft nicht so kerzengerade, wie wir es uns wünschen. Mitunter krumm und schief ist unser Lebensweg. Und auch ich selbst bin hier und da häufig ein ganz schön „schräger Vogel“.

Denke ich über die Schieflagen meines Lebens nach, könnte ich manches Mal verzweifeln. Irgendwie – so macht es leicht den Anschein – kriege ich es einfach nicht hin, mein Leben dauerhaft in Balance zu halten. So erzeugen die Schieflagen meines Lebens in mir und auch in anderen Frust, Enttäuschung, (Selbst)Zweifel und Sorgen.

„Fürchte dich nicht“

Auf diesem Hintergrund höre ich die Worte des Propheten Jesaja: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1) Gott sagt hier dem Menschen seine Treue zu, egal was geschieht. Auf die Schieflagen des Lebens bezogen verspricht er mir: ‚Hab’ keine Angst. Du gehörst zu mir, mit allem, was du so an „Schrägem“ mit dir bringst oder an dir hast. Ich liebe dich – trotz allem.’

Diese Liebe baut mich innerlich auf. Von Gott darf ich mich verstanden und geliebt wissen, auch dann, wenn mal wieder alles schief zu laufen scheint. Er hat ein Herz für „schräge Typen“. Er gibt mich nicht auf. Das Vertrauen in ihn schenkt mir Stabilität, so dass die Schieflagen mein Leben nicht umkippen und mich zu Fall bringen.

Und das bringt mich wieder zum Turm von Pisa. Auch seine Geschichte ging weiter und endete nicht mit der einsetzenden Schräglage. Die Baumeister entschieden sich, den Turm nicht aufzugeben, sondern anders weiterzubauen. Das weitere Einsacken des Bauwerks konnten sie anfänglich nicht verhindern. Doch mehr als 600 Jahre später waren es wieder Bauleute, die dem Turm schließlich die Stabilität verliehen, die ihn vor dem drohenden Einsturz bewahrte. Und so steht er noch heute da, schief und schräg, und ist gerade in seiner Unperfektheit die perfekte Sehenswürdigkeit.

Vielleicht haben Sie ja für den Sommer eine Reise nach Pisa geplant. Vielleicht waren Sie aber auch bereits einmal dort. Oder Sie kennen das Bauwerk zumindest von Bildern und Filmen. Ich wünsche Ihnen beim staunenden Anblick die Erinnerung daran, dass Gott auch Sie beim Namen gerufen hat und Ihnen Kraft verleihen will egal wie schief oder krumm ihr Lebensweg gerade verläuft.

David Reichert

Ladenburg