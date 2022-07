Gospelrap in Melanchthon von Mannheim-Neckarstadt

Mannheim. Am Samstag, 2. Juli, um 17 Uhr sind drei prominente Vertreter des deutschsprachigen Gospelraps zu Gast in der Evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt. Auf der Melanchthonwiese machen Anelko, Jakra und Jung Rev. Musik mit hoffnungsverbreitenden Botschaften abseits der etablierten kirchlichen Formen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Melanchthonkirche statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1