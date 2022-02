Goldene Regel

Eigentlich befinden wir uns in der „fünften Jahreszeit“, doch unbeschwertes Feiern geht wegen Corona nicht. Eigentlich sollte man sich auf die sportlichen Leistungen bei den Olympischen Winterspielen in China konzentrieren, aber Politik und Menschenrechtsverletzungen lassen sich nicht so leicht ausblenden.

Liebe Leserinnen und Leser, Sie wissen selbst, solche Sätze, die mit dem Wort eigentlich beginnen, gibt es zuhauf. Stets stellen sie mich vor die entscheidende Frage: Mit welchen Augen sehe ich die Dinge? Worauf lenke ich bewusst meine Aufmerksamkeit? Immer nur auf das Negative?

Rein wirtschaftlich gesehen, müssten Zeitungen in diesem Punkt wohl besonders anfällig sein, denn nach allgemeiner Meinung steigern Negativ-Meldungen die Auflage. Ich jedenfalls sollte Folgendes bedenken: Wenn ich immer nur das Negative in den Blick nehme – so wichtig es auch sein mag –, bin ich irgendwann erschöpft, traurig, unbewegt und leer. Mir kommt dann die Freude abhanden, und die ist der wichtigste Motor eines gelingenden Lebens.

Diesen Zusammenhang beschreibt Elisabeth Lukas in ihrem Büchlein „Der Freude auf der Spur – Sieben Schritte, um die Seele fit zu halten“ sehr anschaulich. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer therapeutischen Gruppen empfiehlt sie eine freiwillige Selbstbeschränkung, gleichsam als Hit moderner Psychohygiene. Alles, was zu viel ist, führt zu pathologischen Auswüchsen. Das beginnt bei zu viel Konsum mit zu viel Müll, zu viel beruflicher Hetze, mit Mobbing und endet noch nicht bei zu viel Recht auf Individualität, was andere beispielsweise mundtot machen kann. Nur man selbst kann sich diese Grenzen setzen! Aber wo zieht man die richtige Grenze? Weniger ist mehr? Doch das ist so unkonkret.

Grundsätzlich ist es für den Glaubenden der richtige Weg, seine Kraft darauf zu verwenden, Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Dabei gilt es, sorgfältig zu überlegen: Was will Gott wirklich von mir? Im sechsten Kapitel des Lukasevangeliums gibt es in Vers 31 einen plausiblen Hinweis: „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen.“ Das zeigt: Gute Ratschläge müssen nicht kompliziert sein. Diese Goldene Regel kann jeder gut verstehen; freilich kommt es darauf an, sie auch zu befolgen.

Wenn ich als Mensch so bin und handle, dann schreibe ich beispielsweise keine Hassbotschaften und fahre auch Mitmenschen nicht um vermeintlich hoher Ziele willen über den Haufen. Ich beherzige dann schlicht: „Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu.“ Eines ist jedoch wichtig zu bedenken: Mein Kompass für gute Entscheidungen muss ein gut geschultes Gewissen sein. Damit mir ein solches zur Verfügung steht, darf ich mich nicht selbst belügen – nicht meine Eigeninteressen klammheimlich zu Gottes Willen ummünzen.

Jesus ist davon überzeugt – das ist der Kern seiner Lehre –, dass es um diese Formung unseres Willens geht. Er hat uns aufgetragen, im Vaterunser darum zu bitten: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.“

Benno Müller

Pastoralreferent im

katholischen Dekanat

Wiesloch