Goethe und die Natur

Im Garten vom Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen unter freiem Himmel startet die Literaturinitiative LeseZeichen von Helen Heberer und Raimund Gründler erstmals nach der Corona-bedingten Pause wieder eine Veranstaltungsreihe mit Publikum. Zum Auftakt kommt am Samstag, 19. Juni um 18 Uhr Autor Stefan Bollmann. Er wird aus seinem Werk „Der Atem der Welt – Johann Wolfgang Goethe und die Erfahrung der Natur“ lesen, das sich dem Naturforscher und Naturschriftsteller Goethe widmet. Auf einer spannenden Entdeckungsreise durch Goethes Landschaften, seine Texte und Gedanken führt Bollmann die Zuhörer nach Italien und in die Schweiz, zu Forschungen in Thüringen und im Harz, zu geologischen, anatomischen, botanischen und optischen Untersuchungen von Goethe. Bei Regen kann die Lesung in den Florian-Waldeck-Saal ausweichen. Deshalb ist eine Registrierung der Teilnehmer erforderlich. Karten zum Preis von acht Euro können reserviert werden durch Mail an info@lesezeichen-mannheim.de oder Anruf unter 0621/83 260 690. Karten sind ebenso an der Tageskasse erhältlich. pwr

AdUnit urban-intext1