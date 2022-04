Glühende Zigarette löst Feuerwehreinsatz am Jobcenter aus

Mannheim. Eine Rauchentwicklung und verbrannter Geruch am Jobcenter Mannheim hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, war sie aufgrund eines vermuteten Brandes in einem Kabelschacht in dem Gebäude in der Ifflandstraße alarmiert worden. Die Feuerwehrkräfte vor Ort stellten dann jedoch schnell fest, dass kein Kabelschacht in Flammen stand, sondern der Brandgeruch aus einem in der Nähe befindlichen Pflanzenkübel am Gebäude kam, in den jemand offenbar eine glühende Zigarette geworfen hatte.

