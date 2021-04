Glücksorte in der Stadt entdecken

In Mannheim zu leben, bedeutet dem Glück ganz nahe zu sein – findet jedenfalls die Mannheimer Autorin Nina Badelt. Um noch mehr Menschen glücklich zu machen, lädt sie gemeinsam mit der Stadtbibliothek am Mittwoch, 5. Mai, zu einem virtuellen Abend der Entdeckungen um 19 Uhr ein. In der Lesung wird sie einige ihrer persönlichen Glücksorte aus ihrem gleichnamigen Buch vorstellen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbibliohek@mannheim.de ist erforderlich. Die Veranstaltung findet über Webex statt, Zugangsdaten werden per E-Mail verschickt. red/aph

