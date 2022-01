Glockenspiel mit neuem Klang

Genau diese Töne hat auch Kurfürst Carl Theodor gehört: Originalklänge aus dem 18. Jahrhundert sind jetzt wieder im Schloss zu vernehmen. Von Donnerstag, 20. Januar bis Sonntag, 23. Januar, immer um 12 Uhr, spielt die kurfürstliche Standuhr ein beschwingtes Menuett aus der Zeit vor 250 Jahren, immer um 12 Uhr. Danach wird dem historischen Spielwerk wieder eine Pause gegönnt. Es bleibt stumm bis zur nächsten Wartung durch den Uhrmacher Christian Schnurbus.

Das Uhrwerk der kostbaren kurfürstlichen Standuhr. © SSG

Der Fachmann, der sonst etwa in Schloss Benrath in Düsseldorf die umfangreiche Uhrensammlung betreut oder in Köln die Domuhr, die er 2018 auch restauriert hat, kommt seit 2020 regelmäßig nach Mannheim. Da gelang den Staatlichen Schlössern und Gärten nämlich ein Coup. Sie konnten eine Bodenstanduhr erwerben, die um 1745 wohl als Auftragsarbeit für Kurfürst Carl Theodor entstanden und mit kostbaren Einlegearbeiten aus unterschiedlichen Hölzern verziert ist.

Film zeigt Wartungsarbeiten

Sie besitzt ein aufwendiges, massives Werk aus Messing und Stahl: Zeitanzeige, Schlagwerk und Glockenspiel. Das Spielwerk bietet zwölf Tanzmelodien auf vierzehn Glocken zur Auswahl. Jede Melodie dauert etwa 45 bis 50 Sekunden. Eine große Messingwalze, die oberhalb des Uhrwerkes gelagert ist, weist Hunderte winzige Messingstifte auf, die die Hämmer in Bewegung setzen.

Immer dann, wenn Schnurbus kommt, stellt er eine neue Melodie ein. Das sei „für uns jedes Mal ein Ereignis“, sagt Sonja Menold. Die Leiterin der Schlossverwaltung hat diesmal in einem kleinen Videoclip festgehalten, wie der Fachmann an der historischen Uhr arbeitet. Den kurzen Film findet man im Facebook-Profil von Schloss Mannheim sowie auf dem Instagram-Kanal der Staatlichen Schlösser und Gärten. Die Standuhr mit ihrem feinmechanischen Innenleben sei „einfach total beeindruckend – auch wenn wir nun schon mehrfach zuschauen konnten“, sagt Menold. Es empfiehlt sich, zehn Minuten vor der vollen Stunde im Trabantensaal zu sein. Anmeldung per Telefon 06221/6 58 88-0 ist erforderlich. pwr

