Glockenspiel des Kurfürsten erklingt nur für kurze Zeit

Mehrere hundert Stunden Arbeitszeit hat er in das Projekt gesteckt, doch jetzt ist es geschafft: Am Donnerstag und Freitag, jeweils um 12 Uhr, erklingt im Schloss das Glockenspiel der Bodenstanduhr von Kurfürst Carl Theodor, die der sonst auch als Domuhrmacher für den Kölner Dom arbeitende Uhrmachermeister Christian Schnurbus aufwendig restauriert hat. Das Spielwerk ist aber so empfindlich, dass es dann wieder bis Januar in den Ruhezustand versetzt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag und Freitag kann man das Glockenspiel der Uhr hören. © SSG

Die Bodenstanduhr war nach einem, wie Konservatorin Uta Coburger damals erzählte, „Auktionskrimi“ (wir berichteten) im Herbst 2020 von den Staatlichen Schlössern und Gärten für das Mannheimer Schloss erworben worden. Die um 1745 wohl als Auftragsarbeit für Kurfürst Carl Theodor entstandene Bodenstanduhr ist etwa 2,80 Meter hoch und mit kostbaren Einlegearbeiten aus unterschiedlichen Hölzern verziert. Sie stammt von Johann Jacob Möllinger, geboren 1695, der bereits unter dem bis 1742 regierenden Kurfürsten Carl Philipp für den Mannheimer Hof tätig war. Seine Werkstatt in Neustadt lieferte Uhren weit über Deutschland hinaus – bis nach Nordamerika.

Die Standuhr besitzt ein aufwendiges, massives Werk aus Messing und Stahl, in dem drei verschiedene Funktionen untergebracht sind: Zeitanzeige, Schlagwerk und Glockenspiel. Diese Funktionen werden von Gewichten angetrieben, die durch den hohen Uhrenkasten ihre Fallhöhe erhalten. Das eigentliche Uhrwerk zeigt auf einem reich dekorierten Zifferblatt Stunde und Minute an; das Schlagwerk besteht aus einem Viertelstundenschlagwerk auf zwei Glocken. Das Spielwerk sei „von höchster Qualität“, so Uta Coburger: Es spielt zwölf Tanzmelodien auf vierzehn Glocken. Jede Melodie dauert etwa 45 bis 50 Sekunden und kann stündlich, zu einem selbst gewählten Zeitpunkt oder auf Auslösung von Hand erklingen. Eine große Messingwalze, die oberhalb des Uhrwerkes gelagert ist, weist Hunderte winzige Messingstifte auf, die die Hämmer in Bewegung setzen.

Schnurbus musste aber das alte Öl und den Staub entfernen, dazu die Uhr in alle Einzelteile zerlegen, alles von Hand reinigen, konservieren und wieder montieren. Außerdem wurden die Zugseile erneuert, da die alten Darmsaiten als Verschleißteile beschädigt waren. Nachdem die aufwendige Restaurierung abgeschlossen ist, wurde das Uhrwerk aufgezogen – und das eindrucksvolle Spielwerk ist am Donnerstag und Freitag zu hören, und zwar um 12 Uhr. Von den zwölf verschiedenen Melodien erklingt die Melodie Nr. 10, eine Polonaise.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch die Standuhr des Hofuhrmachermeisters Martin Krapp aus massivem Eichenholz, etwa 1750 entstanden, hat Christian Schnurbus funktionstüchtig gemacht. Sie steht ebenso im neuen „Erlebnisraum der Hofmusik“. Das Schlag- und Spielwerk mit 26 Hämmern, 13 Glocken und vier verschiedenen Melodien spielt stündlich seine Melodie – ebenfalls am Donnerstag und Freitag zu hören.

Die Plätze im Trabantensaal, wo die Uhren erklingen, sind begrenzt. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/6 58 88-0 ist erforderlich. Empfohlen wird, zehn Minuten vor der vollen Stunde im Trabantensaal zu sein.