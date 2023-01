Glockenspiel des Kurfürsten erklingt mal wieder

Ein Jahr lang war sie stumm. Doch ab Sonntag, 15. Januar, erklingt sechs Tage lang jeweils um 12 Uhr im Schloss die Bodenstanduhr aus dem Besitz von Kurfürst Carl Theodor genau so, wie sie der Herrscher im 18. Jahrhundert einst gehört hat. Diesmal wird das historische Glockenspiel eine „Gavotte“ anstimmen – zu Ehren des 240. Todestags des Hofuhrmachers Johann Jacob Möllinger, der das kostbare Exponat einst für den Regenten hergestellt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Möllinger-Uhr – das gilt als etwas besonders Kostbares. So stammen etwa die Uhr des Speyrer Altpörtels, das ursprüngliche Uhrwerk der Dreifaltigkeitskirche in Worms oder die Turmuhr von Schloss Schwetzingen von ihm. Sogar bis nach Nordamerika lieferte er seine Waren.

Von Gewichten angetrieben

Restaurator Christian Schnurbus mit der historischen Standuhr. © ssg

Am 4. Dezember 1695 in Dühren bei Sinsheim geboren, erlernte er das Uhrmacherhandwerk im kurpfälzischen Frankenthal – dank einer Sondergenehmigung. Als Mennonit war ihm eine Tätigkeit als Handwerker eigentlich untersagt. 1721 zog er ins damalige Neustadt und gründete seine Werkstatt, die aus bis zu zehn Gesellen bestand. Am 17. Januar 1763 starb Johann Jacob Möllinger in Neustadt. Er hinterließ acht Söhne und eine Tochter, die alle den Beruf des Uhrmachers erlernten und an verschiedenen Höfen tätig waren, auch in Berlin bei Preußens König Friedrich dem Großen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Erleben Blech und Plüsch - ein Blick in Uromas Kinderzimmer Mehr erfahren

Die fast 2,80 Meter hohe, mit kostbaren Einlegearbeiten aus unterschiedlichen Hölzern verzierte Bodenstanduhr mit Glockenspielwerk hat einst Kurfürst Carl Theodor bei Johann Jacob Möllinger bestellt. Sie vereint die Funktionen Zeitanzeige, Schlagwerk und Glockenspiel. Diese Funktionen werden von Gewichten angetrieben, die durch den hohen Uhrenkasten ihre Fallhöhe erhalten – und alle drei Funktionen sind dank aufwendiger Restaurierung auch heute noch intakt. Dabei verfügt das 14 Glocken umfassende Spielwerk über insgesamt zwölf Tanzmelodien mit einer Dauer von 45 bis 50 Sekunden. Eine große Messingwalze, die oberhalb des Uhrwerks gelagert ist, weist Hunderte winzige Messingstifte auf, die die Hämmer in Bewegung setzen.

Bei Auktion erworben

Doch das muss von Hand eingestellt werden – und darf aus konservatorischen Gründen nur selten geschehen. Damit betraut ist Christian Schnurbus. Der Uhrmachermeister und Restaurator, der sonst etwa in Schloss Benrath in Düsseldorf die umfangreiche Uhrensammlung betreut oder in Köln die Domuhr, kommt dazu stets eigens nach Mannheim.

Dass die Standuhr wieder in Mannheim ist, liegt an einem Glücksfall. Lange war sie verschollen und in Privatbesitz. 2020 konnten die Staatlichen Schlösser und Gärten sie aber bei einer Auktion erwerben. Sie steht im als Hofmusikraum eingerichteten Trabantensaal, der an die einstige Glanzzeit der „Mannheimer Schule“ erinnert. Geöffnet ist das Schloss Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Eine klassische Schlossführung wird am Samstag, Sonntag und Feiertag von 11 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde angeboten.