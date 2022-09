Globaler Klimastreik: Fridays for Future in Mannheim

Mannheim. Fridays for Future Mannheim kündigt elften globalen Klimastreik an, an dem sich auch Aktivisten aus der Region beteiligen wollen. Die Laufdemonstration beginnt am Freitag, 23. September, um 17 Uhr am Schloss. Auch in Mannheim finden seit über drei Jahren Klimaproteste statt. Gefordert wird, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken und Profite von Konzernen nicht über das Leben von Menschen zu stellen. „Wir haben 2022, stecken in einer Klimakrise und die SPD plant neue Gas-Projekte, die FDP stürzt sich in fossile Ideologien, während die Grünen vergessen wo sie her kommen. Wir müssen endlich sinnvolle Ziele setzten und brauchen Lösungsansätze, die nicht profitorientiert sind!“, wird eine Klimaaktivistin aus der Ortsgruppe in Mannheim in der Pressemitteilung zitiert.

