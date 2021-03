Mannheim. Der Stadtbahnverkehr in Mannheim ist seit Mittwochnachmittag wegen eines Gleisschadens in der Nähe der Haltestelle Alte Feuerwache beeinträchtigt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zunächst auf Twitter mitteilte, sei die Kurpfalzbrücke deswegen für den Schienenverkehr teilweise gesperrt. Die Linien 1, 2, 3, 4 und 15 werden umgeleitet. Ein Team für die Beseitigung des Gleisbruchs sei bereits vor Ort, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Schaden soll schnellstmöglich behoben werden. Die Arbeiten könnten sich bis zum Donnerstag hinziehen,

Umleitungen über Nationaltheater und Gewerkschaftshaus

Die Linien 1 und 3, die die Kurpfalzbrücke aus dem Süden der Stadt in Richtung Schönau beziehungsweise Sandhofen passieren, werden ab der Haltestelle Abendakadmie über die Haltestellen Gewerkschaftshaus, Nationaltheater und Schafweide umgeleitet. Dieselbe Route nimmt die Linie 2 in Richtung Neckarstadt-West ab der Haltestelle Kurpfalzbrücke. Die Bahnen bedienen an der Alten Feuerwache den Steig D am Norden des Alten Meßplatzes. Danach geht es auf dem regulären Fahrtweg der Linien weiter. Die Gegenrichtung ist jeweils nicht betroffen.

Die Linien L4 und L15, die aus dem Norden kommend in Richtung Bad Dürkheim beziehungsweise Mannheimer Hauptbahnhof fahren, werden ab der Haltestelle Unversitätsklinikum ebenfalls über das Nationaltheater und das Gewerkschaftshaus umgeleitet. Ab der Abendakademie verkehren die Linien auf ihrem Regelweg. Die Haltestellen Schafweide und Alte Feuwerwache entfallen somit. Die Gegenrichtung ist jeweils nicht betroffen.