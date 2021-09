Gleichberechtigt zusammenleben

Unterschiedliche Dimensionen von Vielfalt entdecken können Interessierte bald wieder in Mannheim: Denn die diesjährigen einander.Aktionstage finden vom 25. September bis zum 24. Oktober statt. Das teilte die Stadt in einer Presseinformation mit. Sie zeigten bereits zum sechsten Mal „das starke Engagement von Mannheimer Institutionen für gegenseitige Wertschätzung und wechselseitigen Respekt in unserer Stadt“, heißt es dort weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zahlreiche Veranstaltungen laden dazu ein, sich im Jubiläumsjahr vom Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt zu begegnen, sich auszutauschen und mit dem Miteinander in Vielfalt auseinanderzusetzen. Seit fünf Jahren wirken die Bündnispartner ganzjährig zusammen, „um ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt zu fördern und sich gegen unterschiedliche Formen der Herabsetzung und Diskriminierung zu engagieren“.

Es gibt 80 Kooperationsveranstaltungen von 119 Veranstaltenden. Erstmalig beteiligen sich die Bündnispartner mit einigen einander.Aktionstage-Veranstaltungen an den diesjährigen Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus, die von der Amadeu-Antonio-Stiftung initiierten werden. Ebenfalls sind die Jüdischen Kulturtage, die von der Jüdischen Gemeinde mit mehreren Partnern umgesetzt werden, Teil des Programms. red/see

Info: Programm und Anmeldung unter bit.ly/3hWrwgE

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2