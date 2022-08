Gleich mehrere Gänsehaut-Momente

12 Tage waren sie gemeinsam unterwegs. Adonis Malamos, Betreiber des „Café Prag“, Dirigent Lars-Paul Reinke und die 75 Musikerinnen und Musiker des Jugendsinfonieorchesters Mannheim (JSOM), die sonst direkt neben dem Café in der Musikschule üben. Was beim Cappuccino als Idee entstanden war, hat das außergewöhnliche Team nun umgesetzt (der „MM“ berichtete“): Die Sommertour des JSOM führte nach Italien und nach Griechenland in die Heimat von Adonis Malamos. Es sei „super“ gewesen, mehr fällt dem Café-Betreiber erstmal nicht ein, beeindruckt von der Reise fehlen ihm im ersten Moment die Worte. Es habe mehrere Gänsehaut-Momente gegeben, berichtet er dann, das Konzert in Florenz vor geschätzten 1000 Leuten, aber natürlich auch der Auftritt in Malamos’ Geburtsort Elliniko. Spaß habe es ihm auch gemacht, den Jugendlichen das alte Café seines Vaters zu zeigen, den Brunnen, an dem er früher Wasser holen musste. Kultur, Musik, Heimat und viel Gefühl. Eine rundum gelungene Sommertour. abo

