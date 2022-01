GKM spendet 100 000 Euro für Flutopfer

Auch ein halbes Jahr nach der unfassbaren Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Not vielerorts noch groß. Die dramatischen Bilder haben auch die Beschäftigten und den Vorstand des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) tief bewegt. Darum haben sie sich zu einem besonderen Schritt entschlossen – und 100 000 Euro für die Flutopfer gespendet.

„Als uns die schrecklichen Bilder und Nachrichten über die Flutkatastrophe im Ahrtal erreichten, haben wir sofort überlegt, wie wir den Betroffenen helfen könnten“, erinnert sich Ümit Lehimci, Betriebsratsvorsitzender des GKM. „Recht schnell ist die Idee entstanden, hierfür die finanziellen Mittel einer Corona-bedingt ausgefallenen Belegschaftsveranstaltung zu verwenden.“

Die Idee wurde den Vorständen Holger Becker und Gerard Uytdewilligen vorgetragen, die das Geld bewilligten und so dafür sorgten, dass sich Ende vergangenen Jahres der Verein Fluthilfe-Ahr über 75 000 Euro und das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe über 25 000 Euro freuen konnten: „Wir fanden den Vorschlag aus der Belegschaft absolut unterstützenswert“, loben die Vorstände die Initiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir hoffen sehr, dass wir mit unserer Zuwendung viel Positives im Ahrtal bewirken und damit die Not der Betroffenen etwas abmildern können.“

Das scheint gelungen, wie aus den Dankesbriefen der Vereinigungen deutlich wird. „Dank Ihnen konnten wir vielen Tausend Betroffenen in den letzten Wochen und Monaten schon helfen“, schreibt das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe dem GKM. So sei beispielsweise Bargeld an Opfer ausgezahlt worden, um Lebensmittel, Kleider oder Möbel zu kaufen. Aber auch psychologische Unterstützung und Freizeit-Angebote für Kinder und Jugendliche seien organisiert worden.

Hoffen auf weitere Spenden

Die Fluthilfe-Ahr freut sich ebenfalls über die Spende aus Mannheim. Vorrangig sei besonders schwer betroffenen Flutopfern ohne Elementarversicherung geholfen worden. 22 Familien habe man dank der GKM-Initiative konkret unterstützen können. Aber auch in Projekte zur Trauma- und Alltagsbewältigung sei das Geld geflossen. Bei aller Freude betont die Initiative jedoch auch, „dass es noch sehr viele Notleidende gibt, die jeden Tag aufs Neue entscheiden müssen, wie es weitergeht“. Daher hofft sie, dass die Spendenbereitschaft anhält.