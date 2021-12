Gitter landen auf Gleisen

Ein Unbekannter soll am Samstagabend im Wohlgelegen Absperrgitter vom Boveristeg auf die darunter liegenden Bahngleise geworfen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Zeugen den Mann gegen 19.45 Uhr auf der Fußgängerbrücke, die die Boveristraße mit der Herzogenriedstraße verbindet. Der Mann trug schwarze Kleidung und flüchtete unerkannt auf einem Mountainbike. Damit Helfer die insgesamt neun Absperrgitter von den Gleisen räumen konnten, musste der Bahnverkehr für etwa 15 Minuten eingestellt werden. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen: 0621/71 84 90. pol/SH

