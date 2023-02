Giftköder in der Nähe des Spielplatzes

Eine Frau hat im Stadtteil Neckarau am Samstagabend beim Spaziergang mit ihrem Hund mehrere Giftköder gefunden. Nach Angaben der Polizei habe sie diese eingesammelt und sich anschließend zum örtlichen Polizeirevier begeben. Dort konnten die Beamten bestätigen, dass es sich tatsächlich um vergiftete Köder handelte. Die Spaziergängerin gab an, die Köder auf einer Grünfläche in der Wingertstraße und Sedanstraße, in der Nähe eines gut besuchten Kinderspielplatzes gefunden zu haben.

Polizei bittet um Mithilfe

Polizeibeamte suchen anschließend die Grünfläche sowie den nahe liegenden Spielplatz nach weiteren möglichen Giftködern ab. Die Suche verlief erfolglos. Zu Schäden durch die Köder kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 in Verbindung zu setzen. yt/pol/mad