Für spannende Lektüre während der Corona-Zeit zuhause verlost der „MM“ fünf Exemplare des neuen Mannheim-Romans der Feuergriffel-Preisträgerin Tania Witte. In ihrem Buch „Marilu“ schreibt die Autorin über eine rasante Schnitzeljagd, auf die das Mädchen Marilu ihren Bruder Lasse und ihre Freundin Elli schickt. Es geht dabei um Leben und Tod, denn Elli, die vor zwei Jahren mit Marilu in einer Mannheimer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht war, erhält einen Hilferuf: Marilu will das Leben testen. Und Lasse und Elli müssen sie finden, bevor sie sich etwas antut.

AdUnit urban-intext1

In Mannheim geschrieben

Der Roman, an dem die Preisträgerin des Stadtbibliothek-Stipendiums für Kinder- und Jugendliteratur 2019 in Mannheim gearbeitet hat, ist ein Coming-of-Age-Roadtrip: Marilu leidet an einer bipolaren Störung, Elli an Burnout. Witte hospitierte für das Buch am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit – und das Werk ist keine leichte Kost für Leser ab 14 Jahre und Erwachsene: Es geht um Depressionen, Suizid, Selbstverletzung. Themen, die in Pandemie-Zeiten wichtiger werden: Denn immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter psychischen Problemen. Sensible Menschen warnt Witte vor der Lektüre, rät Betroffenen, sich Hilfe zu holen. Doch ihr Roman ist spannend, und man kann ihn schwer zur Seite zu legen.

Wer ein Buch gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel@mamo.de mit dem Stichwort „Marilu“ sowie Name, Anschrift und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Dienstag, 6. April. Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost und benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. baum