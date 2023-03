Gewerkschaften kritisieren Pläne zu verkaufsoffenen Sonntagen in Mannheim

Mannheim. In die Diskussion um Sonntagsöffnungen an drei „Erlebniswochenenden“ haben sich nun die Gewerkschaften eingeschaltet. DGB Nordbaden, Verdi Rhein-Neckar und die Arbeitnehmerorganisationen der Kirchen, KAB und KDA, äußern sich in einer gemeinsamen Pressemitteilung kritisch zum Vorhaben der Stadt, an den Wochenenden 15./16. April, 15./16. Juni und 30. September/1. Oktober verkaufsoffenen Sonntage zu ermöglichen. Die Regel war bislang ein Termin im Oktober.

„Die Position von Verdi, DGB und kirchlichen Arbeitnehmervertretern ist eindeutig: Der Sonntag muss arbeitsfrei bleiben. Er ist für die meisten Beschäftigten im Einzelhandel der einzige planbare freie Tag in der Woche. Das ist auch gesetzlich verbrieft und nur in Ausnahmefällen kann daran gerüttelt werden“, machen die Gewerkschaften deutlich.

Die Gemeinderäte seien mit dafür verantwortlich, dass die Mannheimer Innenstadt attraktiv für die Menschen aus der Stadt und dem Umland sei und diese gerne zum Einkaufen dorthin kämen. Gleichzeitig seien die Gemeinderäte aber auch dafür verantwortlich, dass die Beschäftigten ihr Recht auf Erholung wahrnehmen können.

Mit Blick auf die Inflation können die Gewerkschaften nicht nachvollziehen, weshalb drei verkaufsoffene Sonntage die schwierige Situation im innerstädtischen Einzelhandel verbessern sollten. Deshalb appellieren sie an die Gemeinde, bei Ihrer Abstimmung am kommenden Dienstag genau zu überlegen, ob es nicht bessere Konzepte für eine attraktive Innenstadt gebe als verkaufsoffene Sonntage.