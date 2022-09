Gewerkschaft der Polizei lädt ein: Party in Mannheim für Einsatzkräfte

Mannheim. Gemeinsam feiern – und einfach mal „Danke“ sagen für den intensiven und ausdauernden Einsatz während der Pandemie – dazu lädt die Mannheimer Bezirksgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Samstag, den 10. September ein. Die „RoyalBluelightParty“ ist eine Benefizveranstaltung und eine Feier für die Einsatzkräfte der „Blaulichtfamilie“, dazu zählen unter anderem THW, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sowie deren Familie und Freunde.

Nach dem Motto „Eine Party nur für uns!“ unterstützen im BlueTower Lindberg Künstler wie Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims) oder Sänger Giuseppe Riggio, bekannt aus Deutschland sucht den Superstar, die Aktion. Der Erlös wird an soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Mannheim gespendet. Die Party beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro an der Abendkasse.

