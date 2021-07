Gewerkschaft beklagt dramatischen Personal-Schwund in Hotels und Gaststätten

Mannheim/Heidelberg. Im Zuge der Corona-Pandemie haben Hotels und Gaststätten in Mannheim einen erheblichen Teil ihres Personals verloren. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Verweis auf neueste Zahlen der Arbeitsagentur mit. Innerhalb des vergangenen Jahres habe jeder fünfte Beschäftigte in der Stadt den Job als Koch, Hotelangestellte oder Servicekraft aufgegeben. „Viele Menschen freuen sich, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen“, sagt Elwis Capece von der NGG-Region Mannheim-Heidelberg. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehle einem Großteil der Betriebe das Personal, um die Gäste bewirten zu können. Verantwortlich für das Problem seien insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit, die Beschäftigte dazu gezwungen hätten, sich beruflich umzuorientieren. Viele Probleme seien jedoch hausgemacht und hätten schon vor Corona bestanden – etwa die geringe Bezahlung und ungeregelte Arbeitszeiten. Nötig sei jetzt, die Branche durch Tarifverträge attraktiver zu machen.

