Gewalt gegen Frauen als Tabuthema?

Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt einen Anstieg der Partnergewalt um 63 Prozent. Nicht alle Fälle finden hinter verschlossenen Türen statt, sondern auch im öffentlichen Raum. Laut einer Pressemitteilung der Mannheimer SPD ist deshalb klar: Das Wegschauen und Schweigen hilft den Opfern nicht.

Darüber diskutiert Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat, mit seinen Gästen am Montag, 26. April, 18 Uhr, live auf dem Facebook-Auftritt der SPD-Gemeinderatsfraktion unter facebook.com/spdfraktionmannheim oder dem fraktionseigenen YouTube-Kanal. Nazan Kapan, Geschäftsführerin des Mannheimer Frauenhauses und Fraueninformationszentrums, wird dabei über die Frauen vor Ort berichten, die nach Gewalterfahrungen Zuflucht im Frauenhaus suchen. Claudia Schöning-Kalender, frauenpolitische Sprecherin der SPD im Gemeinderat und frühere geschäftsführende Vorsitzende des Mannheimer Frauenhaus-Vereins, setzt sich als Stadträtin dafür ein, Frauen besser vor häuslicher Gewalt zu schützen. Dazu will sie die Istanbul-Konvention, ein Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, auch auf kommunaler Ebene umsetzen. Fragen und Anregungen können auch im Voraus an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: spd@mannheim.de. lia