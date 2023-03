Gesundheitsprogramm auf der Buga

Die Bundesgartenschau wird vielseitig. Die Besucher können nicht nur Gartenanlagen besichtigen, auch für die Gesundheit gibt es ein umfangreiches Programm. Dafür sorgt während der gesamten Laufzeit der Gesundheitstreffpunkt Mannheim, der sich schon seit 1981 für Selbsthilfegruppen engagiert. Der Name des Programms lautet „Mutig in die Zukunft“. Es wird jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr das Erzählcafé geben, bei dem Selbsthilfegruppen aus der Metropolregion zu den verschiedensten Themen informieren und beraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Anfang machen am 20. April die „Lotsen“, die seit 60 Jahren alkoholgefährdete Menschen betreuen, und „Nova Vita“ Waldhof, die Menschen ein Leben ohne Sucht ermöglichen wollen. Generell sind die Themen Sucht und Depressionen stark vertreten. Weitere Selbsthilfegruppen sind unter anderen die Deutsche Schmerzliga, die Rheuma-Liga Baden-Württemberg, oder auch der Selbsthilfetreff KISS Pfalz. Moderiert wird das Erzählcafé von der Psychotherapeutin Ulrike Thomas.

Zu den Erzählcafés kommen jeden ersten und dritten Donnerstag Lesungen und Vorträge, die jeweils um 17 Uhr beginnen. Auch hier dreht sich alles um körperliche und psychische Gesundheit. Zum Beispiel berichtet der Fußballspieler Thorsten Albustin über das „Leben zwischen Fußball und Wahnsinn“, bei der Lesung mit Podiumsgespräch geht es um Angsterkrankungen. Erzählcafé, Lesungen und Vorträge finden jeweils auf der Freilichtbühne des Spinelli-Geländes statt.

Am Freitag, 5. Mai, gibt es es im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung für Menschen mit Behinderung den Aktionstag „Inklusion genießen“, der im Holzpavillon der Metropolregion Rhein-Neckar stattfindet.

Willkommene Plattform

Für den Gesundheitstreffpunkt bietet die Buga eine willkommene Plattform. „Die Buga ist für uns Öffentlichkeitsarbeit. Die Pandemie war ein großes Problem für die Selbsthilfegruppen, da Treffen teilweise verboten waren“, sagte Geschäftsführerin Bärbel Handlos. „Jetzt kann man auf der Buga Selbsthilfe in der Öffentlichkeit erleben, das ist ein Anreiz nach der Lethargie in der Pandemie.“ Der Gesundheitstreffpunkt ist eine Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe. „Zurzeit haben wir 1200 Anfragen für Gruppen im Jahr, teilweise auch von Angehörigen der Betroffenen“, so Handlos.

Ruft jemand an oder kommt vorbei, der gesundheitliche Probleme hat, wird geprüft, ob Selbsthilfe machbar ist, oder ob doch ein Arzt oder ein Therapeut helfen muss. „Depressionen und Ängste sind ein gefragtes Thema, in letzter Zeit kam auch Long Covid hinzu.“ Reicht die Zahl der Anfragen für eine Gruppe aus, kommt es zur Gründung. Seit 2008 sind die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet, die Selbsthilfe zu fördern, der Treffpunkt wird daher gefördert von der AOK. Weitere Infos unter www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de.