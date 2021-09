Gesundes Mittagessen: Evangelische Kitas gewinnen Preis

Das Projekt „Gemeinsam, Lecker, Nachhaltig - Kita-Essen mit Herz und Verstand“ (kurz: GeLeNa) hat beim bundesweiten Nachhaltigkeitspreis der Evangelischen Bank den zweiten Platz belegt. Das teilte die evangelische Kirche Mannheim mit. Demnach hatten sich insgesamt 46 Initiativen beworben. Am 23. September findet in Mannheim die lokale Preisübergabe für das Projekt „GeLeNa“ statt, das ein Preisgeld von 7000 Euro erhält.

Bewahrung der Schöpfung

„Wir können es kaum fassen und sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, freut sich Verwaltungsdirektor Steffen Jooß, der vor zwei Jahren die Projekt-Idee hatte, laut der Mitteilung. Gemeinsam mit dem Team von Klimaschutzmanagerin Carolin Banasek-Richter, Kita-Abteilungsleiterin Sabine Zehenter und den Teams der am Mannheimer Projekt beteiligten acht Kitas ist er nun begeistert, dass der ganzheitliche nachhaltige Projektansatz von „GeLeNa“ so stark überzeugen konnte.

Den Initiatoren und Ausführenden gratuliert auch Dekan Ralph Hartmann herzlich. Für ihn ist das Projekt „GeLeNa“ ein konkretes Zeichen dafür, wie Kinder die Bewahrung der Schöpfung erleben können. „Wir wollen den Kindern die Kostbarkeit der Natur und die Köstlichkeit ihrer Früchte nahebringen“, so Hartmann. „Die Kinder erleben mit GeLeNa in ihrem Kita-Alltag, was Ökologie und Naturverbundenheit bedeuten, dass die Vermeidung von Verschwendung wichtig ist und dass Essen ein Mittel zum Leben ist, das in Gemeinschaft besonders gut schmeckt.“

Essen in Gemeinschaft, Lebensmittel als leckere Zubereitung und Verpflegung in nachhaltiger Verantwortung sind die Kernpunkte von „GeLeNa“, erläutert Projektleiterin Carolin Banasek-Richter. Ziel des Projekts ist es, die Mittagsverpflegung aller 46 evangelischen Kitas in Mannheim sukzessive auf gesunde Kost aus regionalem Öko-Anbau umzustellen.

Mithilfe einer App wird die Klimabilanz der geprüften Rezepte ermittelt. Aus einer erstellten Rezeptesammlung können die Kinder ihre Favoriten benennen und auch nachverfolgen, ob sie damit das Wochenziel ihrer Gesamtklimabilanz einhalten werden.

Die Lebensmittel werden über Sammelbestellungen bei Öko-Anbietern aus der Region bezogen. Zudem werden mit den Kita-Mitarbeitenden, Eltern und Kindern möglichst viele eingebunden. Ziel ist dabei die Erstellung eines „GeLeNa“-Kochbuchs, das saisonal aufgebaut ist und Tipps gegen Lebensmittelverschwendung enthält.

Die Evangelische Bank hat den Nachhaltigkeitspreis zum fünften Mal ausgeschrieben. Über die Vergabe der Preise entschied eine Jury aus Experten. Der erste Platz ging an die Werkstattkirche Gießen, der dritte an FIAN Deutschland.

