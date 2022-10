Die gesunde Entwicklung von Kindern ist dem Rotary-Club Mannheim wichtig. Deshalb fördert er im Campus Neckarstadt-West in Form von Stipendien das tägliche Mittagessen der Kinder nach der Schule. Jetzt übergab Frank Heberger, Präsident des Rotary-Clubs Mannheim, die entsprechenden Urkunden bei einer kleinen Feier mit den Eltern auf dem Hof der Humboldt-Grundschule an insgesamt 40 Campus-Kinder. „Die Urkunde gibt jeder und jedem von euch die Möglichkeit, am Campus Neckarstadt-West teilzunehmen und direkt nach der Schule ein gesundes Mittagessen zu bekommen. Damit seid ihr für die anschließende Hausaufgabenhilfe und die nachfolgenden Sport-, Kunst- und Kreativangebote bestens gestärkt“, so Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Mit den Kindern und ihren Familien freuten sich die Schulleiter Peter Deffaa (Neckarschule) und Andreas Baudisch (Humboldt-Grundschule). Der Campus ist ein vernetztes Angebot für Grundschülerinnen und -schüler aus der Neckarstadt-West. red/bhr

