Gesundes für Stute Leonie

Wenn es um Leonie geht, dann lässt sich die Schifferstädterin nicht so schnell was vom Pferd erzählen. Schließlich hängt Vanessa Rausch mit all ihrer Liebe und Fürsorge an dem 15-jährigen Warmblut, das ihr gerade gesundheitlich etwas Sorgen bereitet. Dennoch hat sie die Produkte am Stand von Annimally auf dem Weg zum Reitturnierplatz ganz und gar überzeugt: „Die sind dort voll nett.“ Und so hat die 26-jährige Schülerin von der BBS Wirtschaft 2 Ludwigshafen beim Maimarktbesuch mit ihrer Klasse gleich mal ein Detox-Medikament für ihr Lieblingstier in die Dutt gepackt. Das bestimmt eine echte Schmusebacke ist? „Nun ja“, räumt die passionierte Reiterin lachend ein, „manchmal ist sie ganz schön stutig“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Natürlich waren auch die Para-Equestrians auf dem Turnierplatz für die Schifferstädterin ein Muss: „Echt spannend.“ Zum Mittagessen gab’s für die angehende Einzelhandelskauffrau und ihre Mitschüler zwar etwas leckeres, aber nicht unbedingt gesundes: „Wir haben uns Pommes geholt“, erzählt sie, „aber das gehört für mich halt hier einfach dazu.“ Recht hat sie, schließlich ist der Maimarkt ja nicht alle Tage. mai