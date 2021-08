Gesunder Lebensstil auch bei der Arbeit

Um herauszufinden, wie sich ein gesunder Lebensstil in den Arbeitsalltag integrieren lässt, sucht Professorin Sabine Sonnentag von der Uni Mannheim Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Ausreichend Bewegung und eine gesunde Ernährung in einen oft hektischen Arbeitsalltag zu integrieren, falle vielen Berufstätigen nicht leicht, heißt es dazu in einer Mitteilung. Sowohl im Büro als auch im Homeoffice sei ein gesunder Lebensstil allerdings wichtig, um langfristig leistungsfähig und fit zu bleiben.

Am Arbeitsplatz mangelt es oft an Bewegung. © dpa

„Dennoch bleibt es für viele Berufstätige besonders in stressigen Arbeitsphasen nur ein Wunsch, sich mehr zu bewegen“, so Sabine Sonnentag, Inhaberin des Lehrstuhls für Arbeits- und Organisationspsychologie. „In der Realität gelingt das oft nicht. Mit diesem Spannungsfeld zwischen Wunsch und Realität befassen wir uns in unserer Forschung genauer.“ Das Team um Sonnentag und die Doktorandinnen Theresa Koch und Jette Völker untersucht im Rahmen des Forschungsprojektes „Smart-Job“, wie ein gesunder Lebensstil in den Arbeitsalltag integriert werden kann. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Während der Pandemie haben die Forscherinnen bereits in einem ersten Teil des Projekts online Daten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ganz Deutschland gesammelt. Da die Pandemiesituation es nun zulässt, findet der zweite Teil des Forschungsprojektes vor Ort mit Teilnehmenden aus der Metropolregion Rhein-Neckar statt.

Smartphone wird gestellt

Hier untersuchen die Forscherinnen nun, inwiefern eine Smartphone-App bei der Umsetzung eines gesunden Lebensstils helfen kann. Dafür erhalten Teilnehmende während der Studie ein Smartphone mit einem Aktivitätssensor. „Selbstverständlich führen wir unsere Studie mit einem Hygienekonzept durch“, so Sonnentag. „Der Ablauf ist konform mit den Regelungen der Universität. Alle Geräte, die wir ausgeben, werden sorgfältig desinfiziert.“

Nach einer Online-Willkommensbefragung beantworten Teilnehmende auf dem Smartphone dreimal täglich Fragen. Zudem wird ihre körperliche Aktivität im Laufe des Arbeitstags durch den Aktivitätssensor aufgezeichnet. Das Forschungsteam möchte auch überprüfen, wie ein gesunder Lebensstil langfristig aufrechterhalten werden kann. Daher führt es eine Nach- und Abschlussbefragung durch.

Das Forschungsprojekt richtet sich an alle volljährigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Region, die mindestens 30 Stunden pro Woche arbeiten – egal ob vor Ort oder im Homeoffice. Teilnehmende erhalten wissenschaftlich basierte Tipps zur Steigerung von gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität im Arbeitsalltag. Außerdem können sie an einer Verlosung von Gutscheinen für Online-Shops aus den Bereichen Sport und Ernährung im Wert von insgesamt 1000 Euro teilnehmen. red/bhr

Info: Infos und Anmeldung unter: uni-mannheim.de/smartjob