Gesuchter Straftäter am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen

Mannheim. Einen bundesweit gesuchten Straftäter hat die Bundespolizei am Donnerstagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen. Nach Angaben der Beamten lag gegen den 63-jährigen italienischen Staatsangehörigen aufgrund von Geldwäsche, Geldfälschung, schweren Raubes, Diebstahls sowie Fälschung und Handel von amtlichen Ausweisdokumenten ein Haftbefehl der italienischen Behörden vor. Von den ursprünglich verhängten mehr als 16 Jahren Freiheitsstrafe muss der Mann noch über 13 Jahre verbüßen. Nach Überstellung des Straftäters an das zuständige Amtsgericht, wurde der 63-Jährige in die JVA gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Italien wartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1