Gesucht: Spielfreudige Senioren

Alte Spiele wieder entdecken, neue Spiele kennenlernen: Unter diesem Motto startet an der Abendakademie nun erneut der Spieltreff Ü 50. „Senioren, die gerne Gesellschaftsspiele aller Art spielen, finden hier Partner für Karten-, Würfel-, Brett- und Schreibspiele“, so Kursleiterin Monika Müller. Mitgebracht werden die Spiele von den Teilnehmern selbst. Wer mit wem welches Spiel spielt, entscheidet sich „jeweils vor Ort nach Lust und Laune“. Der Kurs findet jeweils mittwochs von 14 bis 16 Uhr in U 1 (Raum 406) und beginnt am Mittwoch, 14. September. Die Gebühr beträgt 16 Euro für acht Termine. red/see

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1