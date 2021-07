Gestohlenes Rad mit GPS-Gerät gefunden

Wie die Polizei schnell nachvollziehen konnte, hat vermutlich ein 26-Jähriger am Freitagabend ein Fahrrad gestohlen. Der Diebstahl konnte deshalb so schnell aufgeklärt werden, weil der 53-jährige Eigentümer sein Fahrrad mit einem GPS-Tracker versehen hatte, den er über eine App ansteuern konnte. So verfolgte der Besitzer die Bewegungen des Rades, das er vor einem Lebensmittelgeschäft im Quadrat N 7 abgestellt hatte bis zu einem Bahnsteig im Hauptbahnhof. Die informierte Streife des Reviers Oststadt durchsuchte einen wartenden Zug auf Gleis 1 und nahm einen 26-Jährigen vorläufig fest, der sich auf den Weg nach Speyer machen wollte. Das Fahrrad wurde dem Besitzer zurückgegeben. pol/jab

