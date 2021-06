Gesprächsrunde in der Erlöserkirche - Dialog zwischen Religionen

Mannheim. Pfarrer Helmut Krüger lädt am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr zu einer Gesprächsrunde in der Erlöserkirche, Seckenheimer Hauptstraße 135, ein. „Gerade in Konfliktfällen zeigt es sich, ob Menschen in der Lage sind, respektvoll und gewaltfrei miteinander umzugehen. Die jüngsten Ereignisse in Israel und dem Gazastreifen haben auch hier in Deutschland zu Gewalt der Tat und des Wortes geführt. Der Dialog zwischen den Religionen ist belastet. Die Unsicherheit wächst, wie in dieser Situation überhaupt noch gesprochen werden kann“, so der Geistliche.

An der Gesprächsrunde wirken mit: Eyüp Besir, islamischer Seelsorger, Monika Knaus, zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, Pfarrer Joachim Vette sowie Metin Hamoglu und Helmut Krüger, die die musikalische Gestaltung übernehmen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber erforderlich unter 0621/280 00-129 oder erloesergemeinde@ekma.de.