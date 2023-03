Gespräch zum Kita-Ausbau im Bürgerhaus in Mannheim

Mannheim. Kinder sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar, wenn es darum geht, wie wir unsere Zukunft gestalten. Viel zu oft bleibt man aber den Kindern und Erziehern die Wertschätzung schuldig. Daher lädt OB-Kandidat und SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle am Mittwoch, 1. März, um 17 Uhr im Bürgerhaus Neckarstadt (Lutherstraße 15-17) zum Fachgespräch „Kita-Ausbau in Mannheim“ ein.

Mit seinen Gästen will er diskutieren, was gegen den Fachkräftemangel und für den Kita-Ausbau getan werden kann. Mit ihm auf dem Podium sind Lisa Sand und Stefanie Celic, Gründerinnen und Vorstandsmitglieder von urwüchsig e.V., Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim, Vertreter der katholischen Kirche sind angefragt. Die Moderation übernimmt Melanie Seidenglanz, Sprecherin für Kinder und Jugend der SPD-Gemeinderatsfraktion. Um Anmeldung an ob2023@thorsten-riehle.de wird gebeten.