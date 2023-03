Gespräch zu Fotoschau

Der Fördererkreis der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) startet – auch für Nicht-Mitglieder – mit „Kultur to Go“ eine neue Veranstaltungsreihe. Diese beginnt am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr im Museum Zeughaus. Claude W. Sui und Stephanie Herrmann, die beiden Kuratoren der aktuell im Zeughaus gezeigten Ausstellung „Die Welt am Oberrhein“ mit Fotografien von Robert Häusser, erläutern die Arbeit des international anerkannten deutschen Fotografen der Nachkriegszeit, der einst mit dem Hasselblad Award – dem Nobelpreis der Fotografie – ausgezeichnet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Großartiger Preis“ wartet

Gleichzeitig mit der neuen Veranstaltungsreihe startet der Fördererkreis der REM einen Fotowettbewerb. Sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder sind dazu eingeladen, Orte am Oberrhein nachzufotografieren, die Häusser seinerzeit aufnahm. Eine Fachjury und Instagram-Abstimmungen werden über den Gewinner entscheiden, dessen Foto in der Schau neben den Häuser-Originalmotiven ausgestellt wird. Zudem verspricht der Fördererkreis „einen großartigen Preis“.

Die Anmeldung zur Veranstaltung und die Zusendung der Bilder für den Fotowettbewerb (im Format jpg bei einer Auflösung von 300 dpi) sind unter der E-Mail-Adresse rem.foerdererkreis@mannheim.de möglich. pwr