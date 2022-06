Gesonderte Antragsstelle in der Ifflandstraße

Mannheim. Ab 1. Juni haben aus der Ukraine Geflüchtete Anspruch auf Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, auch als „Hartz IV“ bekannt.

Um die Anträge bereits in Mannheim registrierter Geflüchteter zu bearbeiten, richtet die Stadt von Mittwoch an eine „gesonderte Antragstelle“ im Jobcenter in der Ifflandstraße 2-6 ein. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt werktags 8-12 Uhr sowie von 13-17 Uhr.

Unter jobcenter-mannheim.de finden Antragstellende Antragsformulare und Checklisten.

