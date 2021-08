Geschichten vom Hafen

Der Mannheimer Hafen ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt – aber auch ein Ort, an dem viele interessante Persönlichkeiten gelebt und gearbeitet haben. Um beides geht es in der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ im Anna-Reiß-Saal des Museums Weltkulturen in D 5. Dort stehen am Mittwoch, 18. August, „Mannheimer Hafengeschichten“ auf dem Programm – und damit ein spannendes Kapitel der städtischen Historie. Tanja Vogel nimmt Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 14.30 Uhr mit auf eine Zeitreise. Sie berichtet von der Entstehung der unterschiedlichen Hafenanlagen und von einem bedeutenden Mühlenzentrum im Industriehafen. Auch die Einweihung des „Neuen Mannheimer Hafens“ im Jahr 1840 fehlt nicht. Es geht um Kaufleute, Firmenbesitzer, Reedereien und Kapitäne, aber auch um Sackträger und andere „einfache Leute“, die mit Schwerstarbeit nur dürftig Geld verdienten. Die Referentin würzt ihren Vortrag mit Gedichten, Zitaten und Anekdoten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0621/29 337 71 oder per Mail an rem.buchungen@mannheim.de wird gebeten. Die Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ bietet ein spannendes Programm aus Kunst, Wissenschaft und Geschichte. Jede Veranstaltung klingt gemütlich bei Kaffee und Kuchen aus. red/bhr