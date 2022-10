Geschichten für das Fußballherz: „Doppelpass on Tour“ macht Station im Capitol

Mannheim. Der „Doppelpass“ ist eine Institution im deutschen Fernsehen – seit 25 Jahren die Talkbühne für die wichtigsten Akteure im deutschen Fußball. Fans können das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen am Mittwoch, 26. Oktober, in Mannheim erleben: Dann gastiert der „Doppelpass on Tour“ im Capitol.

Mit dabei sind (kleine Bilder von oben nach unten): Rudi Brückner als Moderator, Fußballtrainer und -funktionär Peter Neururer, der ehemalige Fußballspieler Maurizio Gaudino, der auch schon für den SV Waldhof Mannheim auf dem Platz stand, Sportjournalist Martin Quast und Waldhof-Kapitän Marcel „Cello“ Seegert. Sie plaudern in dem rund 90-minütigen Show-Programm leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt – doch nicht nur nostalgische Geschichten gibt es zu hören, es geht natürlich auch um aktuelle, heiß diskutierte Themen, die die Fußballnation bewegen.

„Doppelpass on Tour“ gibt es seit rund einem Jahr. Das Format nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte – mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten, auch aus der Historie des „Doppelpass“.

Der „Doppelpass“ ist seit 1995 fester Bestandteil des Bundesliga-Geschehens: Moderator Rudi Brückner begrüßt damals zur ersten Sendung am 3. September Wolfgang Golz („Sport Bild“), Rainer Holzschuh („kicker“), Wilfried Wittke („Westfälische Rundschau“) – und als Experte ist bereits Udo Lattek dabei. Am Tag zuvor stehen sich in der Bundesliga unter anderem 1860 und der FC Bayern im Derby gegenüber. Die „Roten“ gewinnen 2:0, Thomas Helmer spielt 90 Minuten durch. Der „Doppelpass“ hat sich seitdem zu einem der bekanntesten deutschen TV-Formate entwickelt. Von 1995 bis 2004 moderiert Rudi Brückner den Fußballtalk, danach elf Jahre lang Jörg Wontorra, ehe Thomas Helmer 2015 die Moderation übernimmt. 1998 wird das „Phrasenschwein“ aus der Taufe gehoben. Motto: keine Phrasen, sondern Klartext. Damals müssen die Gäste fünf D-Mark pro Phrase bezahlen, heute sind es drei Euro. Seitdem hat es zahlreiche spektakuläre und denkwürdige Auftritte von Fußball-Legenden wie Franz Beckenbauer, Klubbossen wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler oder Rudi Assauer gegeben.

Für Thomas Helmer ist der „Doppelpass“ im Laufe der Jahre „eine unverwechselbare Marke“ geworden. Der Europameister von 1996 und Ex-Profi von Borussia Dortmund und Bayern München hat – zuerst als Experte und Nachfolger von Udo Lattek, anschließend als Moderator – unzählige außergewöhnliche Momente erlebt.

„Mit unserem neuen Bühnenprogramm kommen wir zu den Fußballfans in ganz Deutschland nach Hause“, sagt er laut Mitteilung. „Unser Publikum vor Ort kann sich auf leidenschaftliche, unterhaltsame und humorvolle Diskussionen und ganz viele Geschichten für’s Fußballherz freuen!“