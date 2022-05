Geschichte des Kalenders

Jeder schaut jeden Tag rein – aber wie entstand er eigentlich, der Kalender? Diesem Thema ist der nächste Abend der Vortragsreihe des Mannheimer Altertumsvereins zur Regionalgeschichte gewidmet. Am Donnerstag, 19. Mai, um 19 Uhr kommt Kulturanthropologe Werner Mezger von der Universität Freiburg in den Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 der Reiss-Engelhorn-Museen. Er erklärt, wie unser heutiger Kalender entstand und funktioniert. Dabei geht er den Schaltjahren ebenso auf den Grund wie der Gregorianischen Kalenderreform. Einen besonderen Schwerpunkt des Vortrags bilden die feinen Symmetrien des Kirchenjahres, das selbst noch in der stark säkularisierten Welt der Moderne die eigentliche Bezugsgröße für unsere Lebensrhythmen ist. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird jedoch um Anmeldung unter E-Mail mav@mannheim.de gebeten. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1